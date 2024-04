Offenbar riesiger Drogenfund Polizei-Einsatz in Saarbrücken Brebach – Fahnder riegeln Straße ab und nehmen Mann fest

Flucht von deutsch-französischen Grenze bis nach Brebach: Die Polizei hat derzeit in Saarbrücken im Stadtteil Brebach die Saarbrücker Straße gesperrt. Hier ist es zunächst zu einer Fahrzeugkontrolle und dabei dann zu einer Festnahme eines Mannes gekommen. Bundespolizisten wollten dessen Fahrzeug am Grenzübergang „Goldene Bremm“ kontrollieren – doch der Fahrer entzog sich mit dem Audi Q3 der Kontrolle. Das Fahrzeug konnte dann in Brebach gestoppt werden. Im Kofferraum wurde nach SZ-Informationen eine nicht unerhebliche Menge Marihuana gefunden. Es könnten sich um bis zu 100 Kilogramm handeln.