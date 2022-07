Polizei-Großeinsatz : Ärger um einen „lapidaren Verkauf“ eskaliert in Neunkirchen zu bewaffnetem Streit

Ärger um einen „lapidaren Verkauf“ eskaliert in Neunkirchen zu bewaffnetem Streit

Neunkirchen Mit BMW und Motorrad kamen die Kontrahenten zum Oberen Markt in Neunkirchen. Dort zofften sich die Beteiligten. Die Polizei rief Verstärkung, weil auch eine Schusswaffe im Spiel war.

Gefährliche Lage in der Neunkircher Innenstadt: Mehrere Männer stehen sich gegenüber und scheuen nicht davor zurück, Waffen einzusetzen. Diese Szenen haben sich am Dienstagabend, 5. Juli, in der Neunkircher Innenstadt abgespielt. Gleich mehrere Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei.