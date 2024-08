Person in Notlage Groß-Einsatz der Polizei in Neunkirchen – Straßen in der Innenstadt gesperrt

Einsatz in Neunkirchen: Neben der Polizei waren auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgerückt. Dabei ging es um eine Notlage in der Innenstadt. Um den Einsatz abzuschirmen, sperrten Ermittler dazu mehrere Straßen in der Innenstadt. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung bestätigt ein Sprecher der Dienststelle in der Kreisstadt.