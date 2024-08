Vor Saarpark-Center Gleich vier Polizei-Kommandos in Neunkirchen-City – und das war der Grund dafür

Zuletzt ist es mehrfach zu Einsätzen der Polizei in Neunkirchen gekommen. Immer wieder mussten Ermittler ausrücken. Teilweise ging es dabei um ernsthafte Auseinandersetzungen. In einem Fall wäre ein Mann um Haaresbreite ums Leben gekommen. Jetzt mussten die Fahnder erneut ausrücken. Zwar sorgte dies für Aufsehen mitten in der City, war dann aber doch recht schnell wieder vorbei.