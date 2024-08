Am späten Abend Starkes Polizei-Aufgebot in Neunkirchen – das war der Grund für den Einsatz (Fotos)

Blaulicht in Neunkirchen: Zahlreiche Streifenwagen sind in der City unterwegs, Ermittler auf der innerstädtischen Brückenstraße nahe der Lindenallee zu sehen gewesen. Ein Einsatz, der am späten Mittwochabend, 31. Juli, in der Innenstadt Aufsehen erregt hat. Gleichzeitig waren offenbar einige Beamte damit befasst, Passanten, junge Männer, zu kontrollieren. Einen entsprechenden Einsatz bestätigt ein Sprecher der Dienststelle in der Kreisstadt auf SZ-Anfrage.