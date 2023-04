Nach Notruf in Neunkirchen Polizei in der City im Einsatz – Mann (19) attackiert Mädchen (15) und flüchtet

Update | Neunkirchen · Die Polizei hatte in Neunkirchen an mehreren Straßen und Plätzen Stellung bezogen. Grund dafür: ein Angriff auf ein Mädchen. Was der Auslöser war und wie der Einsatz verlief.

28.04.2023, 17:45 Uhr

Erneuter Einsatz der Polizei in der Neunkircher Innenstadt am Freitagnachmittag. Foto: Brandon-Lee Posse

Ein Großaufgebot der Polizei war in Neunkirchen erneut im Einsatz. Auslöser war nach SZ-Informationen ein gewaltsamer Übergriff auf ein Mädchen. Dabei soll ein Mann es verletzt haben.