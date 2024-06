Raub am Bahnhof Attacke in Homburg – junger Mann tritt Frau (33) in den Bauch und klaut E-Scooter

Brutaler Angriff auf eine Frau in Homburg: Dabei hat ein Unbekannter eine Frau verletzt, um an ihren E-Scooter zu gelangen. Doch lange sollte er keine Freude an der Beute haben. Denn das Opfer nahm mit Hilfe weiterer Passanten die Verfolgung auf. Das berichtet ein Sprecher der Polizei auf SZ-Anfrage.