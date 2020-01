Polizei sucht Zeugen : Unbekannter stiehlt Auto-Kennzeichen

In St. Ingbert sucht die Polizei momentan nach einem Kennzeichen-Dieb. Foto: dpa/Patrick Seeger

St. Ingbert Der Dieb entwendete das Schild, während der Wagen in einer Einfahrt parkte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahles.

Ein Autobesitzer in St. Ingbert musste vor kurzem eine böse Überraschung erleben. Ein bislang unbekannter Täter hatte das hintere Kennzeichenschild seines schwarzen Skoda Fabias gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt geschah die Tat in der Nacht von Montag, 6. Januar, 23 Uhr, auf Dienstag, 7. Januar, 14.30 Uhr. Der schwarze Wagen war zu dieser Zeit in der Rentamstraße in einer Einfahrt geparkt. Von dem Schild-Dieb und dem Kennzeichen mit den Anfangszeichen „IGB-M“ fehlt bisher jede Spur. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.