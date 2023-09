Einsatz in der Nacht Darum bricht Polizei gefährliche Jagd auf getunten Audi zwischen St. Wendel und Neunkirchen ab

St. Wendel/Neunkirchen · Zuerst beobachteten Zeugen, wie sich Unbekannte an noblen Karossen vor einem Autohaus in St. Wendel zu schaffen machten. Als die Polizei kam, rasten die Ertappten in einer aufgemotzten Karre in einem Affenzahn davon.

06.09.2023, 12:31 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch

Zum wiederholten Mal hat es Unbekannten ein Autohaus in St. Wendel angetan. Dort wurden sie beobachtet, wie sie an Felgen teurer Wagen herumschraubten. Das Drama sollte aber in der Nacht auf Mittwoch, 6. September, erst richtig losgehen, als sich die Polizei bei ihnen blicken ließ.