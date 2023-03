Feuerwehr gefordert Brandstifter ziehen in der Nacht durch Saarbrücken – mindestens 50 000 Euro Schaden

Mehrere Male haben Brandstifter in der Nacht auf Dienstag in Saarbrücken Feuer gelegt. Zwischen 21.25 und 0.30 Uhr kam es in den Stadtteilen Klarenthal und Gersweiler zu drei Einsätzen, wie ein Sprecher der Polizei in Burbach am frühen Morgen berichtet.