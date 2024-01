Brand in Bürohaus Feuer-Alarm in Saarbrücken gegenüber Aral-Tankstelle – Polizei sperrt Straße

Saarbrücken · Ein Brand in einem dicht bebauten Gebiet in Saarbrücken-Malstatt hat am Montagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Flammen waren in einem Bürogebäude ausgebrochen. Die Polizei zu ersten Details.

Brand in Saarbrücken-Malstatt: Dazu hat die Feuerwehr am Montagabend ausrücken müssen. Foto: dpa/Paul Zinken

Mit Atemschutzmasken ausstaffiert, sind Feuerwehr-Leute in Saarbrücken gegen einen Brand vorgegangen. Der Alarm hatte die Helfer am Montagabend, 22. Januar, erreicht. Dabei wurde ihnen gemeldet, das Flammen in einem Bürogebäude ausgebrochen waren. Brand in einem Bürogebäude in Saarbrücken-Malstatt Wie die Polizei meldet, was ein Komplex gegenüber einer Aral-Tankstelle im Stadtteil Malstadt betroffen. Eine Mitarbeiterin einer dort untergebrachten Firma habe gegen 20 Uhr den Zwischenfall mitbekommen, als sie auf dem Weg in die Tiefgarage war, meldet eine Sprecher der Polizei in Burbach. Dabei roch sie Qualm. Wenig später habe der Hausmeister die Feuerwehr zu der Stelle gebracht, wo sich das Unglück ereignet hatte, ergänzt ein Sprecher der Truppe. In einem Lagerraum habe sich das Ganze ereignet. Notruf bei Feuerwehr: Rauch breitet sich im Gebäude aus Der eilige Notruf und der darauf rasche Einsatz habe es verhindert, dass sich die Flammen ausbreiteten. Allerdings, so heißt es im Bericht der Berufsfeuerwehr, sei Rauch aus dem betroffenen Bereich durch Lüftungsschächte in weitere Gebäudeteile gezogen. Mit Drucklüftern rückte die Feuerwehr dem zu Leibe. Nach einer Stunde sei die Arbeit erledigt gewesen. Menschen hätten nicht in Sicherheit gebracht werden müssen: Das Bürohaus stand zu dieser Zeit leer. Anrainer seien nicht in Gefahr geraten. Zeitweise riegelt Polizei Hauptverkehrsachse ab Während die Feuerwehr in dem dicht bebauten Abschnitt löschte, sperrten Polizisten die Hauptverkehrsache St. Johaner Straße. Eine Stunde mussten Autofahrer deshalb einen Umweg in Kauf nehmen. So wurden beispielsweise Verkehrsteilnehmer aus Richtung des nahe gelegen Großkinos Cinestar aufgefordert, zu wenden und eine Alternativroute zu nehmen. Noch ist unklar, wie es zu dem Brand kam. Dazu erwartet die Polizei am Dienstagmorgen Brandermittler. Dafür ist der Raum, wo sich das Feuer entzündete, vorerst abgeriegelt. Die übrigen umliegenden Räume gaben die Beamten noch am Montagabend wieder frei und dürften bereits am Dienstag wieder genutzt werden, sagt ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage. Eine Schadensbilanz steht noch aus.

