Alarm im Warenhaus Brand bei Globus Neunkirchen mit mindestens einem Verletzten – Feuerwehr an Unglücksstelle (Fotos)

Nichts geht mehr bei Globus in Neunkirchen: Dort soll ein Feuer ausgebrochen sein. Der Alarm dazu erreichte die Helfer am späten Freitagvormittag, 19. Juli. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung bestätigt ein Sprecher der Polizei-Dienststelle auf Nachfrage. Das Unglück betraf auch die Kunden, die zu jenem Zeitpunkt in dem Gebäude waren. Die Ermittler melden zunächst mindestens einen Verletzten.