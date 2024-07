Bei Autobrand in Saarbrücken Blutverschmierte Frau taucht plötzlich mitten im Feuerwehr-Einsatz auf

Mit vereinten Kräften haben Feuerwehr-Leute alles gegeben, einen Großbrand in Saarbrücken zu verhindern. Denn ein in Flammen stehendes Auto bedrohte ein Gebäude in der dicht bebauten Dudweilerstraße. Teile der Fassade wurden bereits erreicht und beschädigt. Während dieses schweißtreibenden Einsatzes tauchte auf einmal eine Frau am Unglücksort auf. Sie war von oben bis unten mit Blut verschmiert.