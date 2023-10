Polizei-Bilanz Schlägereien und Attacke auf Sanitäter in St. Wendel – mehrere Verletzte auf Kirmes

St. Wendel · Alkohol hat während der Kirmes in St. Wendel zu einigen Schlägereien geführt. Das meldet die Polizei. In einem Fall griff ein Täter Rettungssanitäter an und verletzte sie. Was mit ihm nach dem Übergriff geschah.

30.10.2023, 15:57 Uhr

Streit auf der Kirmes in St. Wendel und Attacke auf Sanitäter: Dazu musste die Polizei mehrfach ausrücken. (Symbolbild) Foto: imago images/Die Videomanufaktur/Martin Dziadek via www.imago-images.de

Zehn Tage Wendelskirmes hat für die Polizei einige Einsätze eingebracht. Mehrfach mussten die Ermittler in St. Wendel raus, um durchzugreifen. Die Fahnder bekamen es mit Schlägereien und einer faustdicken Attacke auf Sanitäter zu tun.