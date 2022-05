Auf einen Blick : Anzeigen und Krankenhausaufenthalte: So sieht die Polizeibilanz zum Vatertag am Bostalsee aus

Foto: Frank Faber 12 Bilder So wurde der Vatertag am Bostalsee gefeiert

Nohfelden Noch in der Nacht präsentierte die Waderner Polizei ihren abschließenden Bericht zum Einsatz am Bostalsee während des Feiertages. Zahlreiche Beamte verschiedener Einheiten waren vor Ort. Zwei junge Männer müssen sich auf ein Verfahren einstellen, nachdem sie wahllos eine Flasche und einen Ball auf die Autobahn warfen und dabei einen Wagen trafen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für zahlreiche Besucher, die zum Vatertag an den Bostalsee pilgerten, wird die Freiluft-Party noch ein juristisches Nachspiel haben. Denn wegen diverser Zwischenfälle fingen sie sich Anzeigen ein. So berichtet es ein Sprecher der Waderner Polizei zum Abschluss ihres Einsatzes an Christi Himmelfahrt, 26. Mai. Die stellte fest: „Auffallend war der hohe Alkoholisierungsgrad einer Vielzahl von Besuchern.“

Demnach müssen sich 14 Beteiligte auf ein Verfahren gefasst machen. Darunter ging es zweimal um Körperverletzung. Die Opfer mussten anschließend ins Krankenhaus, wo sie auch blieben. Außerdem widersetzten sich zwei Besucher gegen Anweisungen der Polizisten. Auch sie müssen sich dafür nun verantworten.

Besonderes Augenmerk hatten die Beamten auf eine Brücke über die nahe Autobahn. Dort hatte es in den Vorjahren immer wieder Zwischenfälle gegeben, weil Gruppen auf ihrem Weg zum See von dort aus Abfall und sonstige Dinge hinunterwarfen. Auch am Donnerstag kam es erneut dazu. Unter anderem flogen ein Lederball und eine Plastikflasche im hohen Bogen auf die Fahrbahn. Der Ball traf die Windschutzscheibe eines Autos. Dessen Fahrer alarmierte sofort die Polizei. Beim Aufprall war es bei einem Schreck geblieben. Der 42-Jährige aus Nonnweiler blieb unverletzt. Schaden entstand nicht.

Doch die Ermittler machten zwei junge Männer ausfindig, die dafür verantwortlich sein sollen. Dabei handelt es sich um einen 24 Jahre alten Hermeskeiler sowie einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Trier-Saarburg.

Unterdessen korrigierte die Waderner Polizei ihre Angaben nach oben, was die Ankömmlinge am Vormittag rund um den Türkismühler Bahnhof betrifft: Letztlich seien dort um 10.15 Uhr rund 600 überwiegend junge Leute eingetroffen, um sich auf den Fußmarsch zum Bostalsee zu machen. Zuvor war in einer ersten Information von 500 Menschen die Rede gewesen.