Beute von rund 1500 Euro Bewaffneter überfällt Tankstelle in Heusweiler und flüchtet über Mauer

Heusweiler · Die Aral-Tankstelle in Heusweiler ist am Freitag von einem schwarz gekleideten Räuber überfallen worden. Danach flüchtete der Täter über eine Mauer in ein angrenzendes Waldstück.

14.05.2023, 16:44 Uhr

Ein unbekannter Täter hat am Freitag die Aral-Tankstelle in Heusweiler überfallen. Foto: dpa/Carsten Rehder