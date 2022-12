Autobahn gesperrt : Betrunkener BMW-Fahrer rast in Unfall auf A8 bei Heusweiler

Betrunkener BMW-Fahrer rast in Unfall auf A8 bei Heusweiler

Schwerer Doppel-Unfall auf der A8 zwischen Heusweiler und Schwalbach. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Reiss via www.imago-images.de

Heusweiler Schwerer Doppel-Unfall auf der A8 Heusweiler – Schwalbach: Ein Mann fuhr in ein Auto, das über die Fahrbahn geschleudert war. Die Polizei sperrte die Strecke am späten Donnerstag.

Zwei Unfälle hintereinander haben sich am späten Donnerstagabend, 15. Dezember, auf der A8 ereignet. Ein Autofahrer raste mit seinem Wagen in ein Fahrzeug, das zuvor über die Fahrbahn geschleudert war. Daraufhin musste die Polizei aus Saarlouis die A8 zwischen Heusweiler und Schwalbach-Schwarzenholz in Richtung Luxemburg sperren.