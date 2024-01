Polizei fahndet nach Täterin Schwarze Magie – Betrügerin bringt Opfer (41) aus Neunkirchen um 150.000 Euro

Von diesem abstrusen Fall berichtet ein Sprecher der Polizei in der Kreisstadt. Demnach soll sich das Drama über zwei Monate hingezogen haben. Immer wieder habe die Unbekannte die Abergläubige heimgesucht. Um all das von der schwarzen Magie zu befreien, nahm sich die Zauberin wohlwollend dem an, was der Neunkirchen lieb und teuer war.