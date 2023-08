Kirmes in Neunkirchen und Fußball in Elversberg Sicherheit gewährleistet? Polizei steht vor einem Mammut-Wochenende

Neunkirchen/Elversberg · Ein hartes Stück Arbeit liegt vor der Polizei im Kreis Neunkirchen. Denn am Wochenende kommen auf sie gleich zwei Großereignisse zu: Kirmes in Neunkirchen sowie die Fußball-Zweitliga-Begegnung SVE gegen Fortuna Düsseldorf an der Kaiserlinde. Was bedeutet das für die Sicherheit vor Ort?

24.08.2023, 07:02 Uhr

Polizeieinsatz während der Kirmes in Neunkirchen: So zeigten sich die Ermittler im August 2022. Foto: Brandon-Lee Posse

Zwei Großveranstaltungen beschäftigen am kommenden Wochenende die Polizei im Landkreis Neunkirchen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf einem sportlichen Spitzenereignis am Samstag, 26. August. Doch wie ist es zu stemmen, dass die Sicherheit überall gewährleistet wird?