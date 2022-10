Polizei-Kontrolle in Perl und Merzig : Betrunkener Autofahrer lässt sich von Bekannten abholen – Jetzt sind beide den Führerschein los

Gleich zweimal stoppt die Polizei im Landkreis Merzig-Wadern betrunkene Autofahrer. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Merzig Eine Routinekontrolle der Polizei bei Perl hat einem Autofahrer aus Luxemburg den Führerschein gekostet. Doch dabei sollte es nicht bleiben. In Merzig setzte sich das Spiel am späten Sonntagabend fort.

Bundespolizisten ist bei einer Kontrolle in Perl ein Autofahrer aufgefallen. Der war am späten Sonntagabend, 16. Oktober, mit seinem Škoda-Octavia unterwegs. Allerdings hätte der Mann in seinem Zustand nicht mehr am Steuer sitzen dürfen.

Eine erster Atemcheck um 22.40 Uhr ergab: Der 27-Jährige hatte ziemlich viel getrunken. Sein Wert lag bei 1,56 Promille. Um die genaue Alkoholkonzentration festzustellen, sollte er nach Merzig zur SHG-Klinik. Dort sollte eine Blutprobe genaueren Aufschluss geben, wie betrunken der Luxemburger unterwegs war.

Mann aus Luxemburg ruft Bekannten um Hilfe

Den Führerschein war er jedenfalls los, an eine eigene Heimreise nun nicht mehr zu denken. Darum rief er einen Bekannten an und bat diesen um Hilfe. Dieser machte sich sodann auch auf den Weg, seinen Kompagnon in der Kreisstadt abzuholen.

Zuerst kam der 33-Jährige zur Polizei und ramponierte dort auf dem Parkplatz mit seinem Mitsubishi eine Straßenlaterne. Dumm für ihn: Zwei Polizisten beobachteten dieses Malheur beim missglückten Versuch des Autofahrers, unbeschadet rückwärts in eine Parklücke zu gelangen.

Das hielt den ebenfalls aus Luxemburg stammenden Mann indes nicht davon ab, seine Fahrt unbekümmert in Richtung Krankenhaus fortzusetzen, wo sein Kumpel wartete. Dort waren noch Ermittler, die sogleich bemerkten, dass auch mit dem Abholservice etwas nicht stimmt.

Erneut musste ein Atemalkoholtest her. Der schlug diesmal noch höher aus als beim in Perl erwischten Verkehrssünder: 1,88 Promille zeigte das Messgerät an. Dem Ertappten blieb nichts anderes übrig, als ebenfalls zur Ader gelassen zu werden.

Beide Männer erwarten mehrere Strafverfahren

Damit sind beide Führerscheine zumindest fürs erste pfutsch. Mehrere Verfahren haben die Fahrer nun am Hals: unter anderem wegen Alkohol am Steuer sowie Unfallflucht.