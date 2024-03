Unglück auf der Autobahn Auto fängt auf A6 bei Homburg Feuer – Mega-Stau im Berufsverkehr

Mit erheblichem Stau haben es Auto- und Lkw-Fahrer am frühen Gründonnerstag, 28. März, auf der A6 bei Homburg zu tun bekommen. Die Polizei musste für längere Zeit eine Spur sperren, was für Behinderungen auf der stark befahrenen Strecke sorgte. Davon berichtet ein Sprecher der Dienststelle in der saarpfälzischen Kreisstadt.