Öffentlichkeitsfahndung : 13-jähriger Schüler aus Nalbach wird vermisst - Polizei fahndet

Nalbach Die Polizei sucht aktuell nach einem 13-jährigen Schüler aus Schwalbach und bittet um Mithilfe.

Seit dem 31. August wird der 13-jährige Schüler Janosch Thorben Püschel aus Schwalbach vermisst. Das teilte die Polizeiinspektion Völklingen am Freitag mit.

Janosch sei zuletzt in der Gemeinschaftsschule am Litermont in Nalbach gesehen worden. Die Gründe seines Verschwindens seien bislang unklar.