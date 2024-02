Nach Ferien laufen Ermittlungen wieder an Pfefferspray-Angriff an Schule in Blieskastel – Polizei kehrt an Tatort zurück

Husten, Augentränen, Übelkeit – einige Opfer hatten sich sogar übergeben müssen: Nach einem Angriff mit Reizgas kamen etliche Schüler in die Klinik. Einige mussten sogar die Nacht dort verbringen, nachdem sie Pfefferspray an der Geschwister-Scholl-Schule in Blieskastel ausgesetzt waren. Seitdem geht die Suche nach dem Täter weiter. Und die Polizei in Homburg will zurück an den Ort des Geschehens.