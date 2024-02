Polizei-Fahndung Pfefferspray-Attacke an Schule in Blieskastel – langsam wird’s für den Täter eng

Neue Ermittlungsergebnisse bei der Polizei: Diese hat es nach einem weiteren Besuch der Fahnder an der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule in Blieskastel gegeben. Das meldet ein Sprecher der Dienststelle in Homburg auf SZ-Anfrage. Demnach könnte es für den Täter immer enger werden.