Schüler und Lehrer verbarrikadieren sich Bewaffneter Mann (18) sorgt für Aufregung in Sulzbach

Sulzbach · Am Mittwochmorgen wurde vor der Mellinschule in Sulzbach eine bewaffnete Person gesichtet. Die Polizei ordnete an, dass Lehrer und Schüler sich in der Schule einschließen. Das steckt dahinter.

10.07.2024 , 12:31 Uhr

Vor der Mellinschule in Sulzbach wurde ein junger Mann mit einer Softairwaffe gesichtete. Foto: Thomas Seeber