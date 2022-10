Zweites Opfer war misstrauisch : Polizei warnt vor Whatsapp-Masche: So zogen Betrüger einer Frau aus Völklingen 2000 Euro aus der Tasche

Betrugsmasche per Whatsapp zieht wieder Kreise. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Völklingen/Püttlingen Gutgläubig hat eine Frau aus Völklingen auf eine Whatsapp-Nachricht reagiert. Das nutzten findige Betrüger aus und machten sie um 2000 Euro ärmer. Ein weiteres Opfer aus Püttlingen bekam ebenfalls eine Zahlungsaufforderung per Whatsapp. Sie wurde allerdings stutzig.

Erneut spielen Unbekannte mit der Gutgläubigkeit von Saarländern und versuchen so, sie um ihr Gespartes zu bringen. Jetzt traf es zwei Frauen aus dem Regionalverband Saarbrücken, die fingierte Nachrichten per Whatsapp erhielten.

Demnach war die Masche in beiden Fällen gleich, wie ein Völklinger Polizeisprecher meldet. So gaben sich die Betrüger jeweils als Tochter der Opfer aus. In beiden Fällen behaupteten sie, die Tochter habe die Mobilrufnummer gewechselt; darum melde sie sich per Kurznachrichtendienst mit einem unbekannten Anschluss.

Foto: dpa/Johannes Neudecker 53 Bilder Das sind die gefährlichsten Städte und Gemeinden im Saarland (mit Bildergalerie)

Womit Betrüger versuchen, ihre Opfer zu ködern

Die Tochter habe, so teilte der Verfasser mit, dringende Bankgeschäfte zu erledigen. Doch mit dem neuen Gerät funktioniere die ach so dringende Online-Überweisung ins Ausland nicht. Deshalb wurde die Angeschriebene dazu aufgefordert, dies zu erledigen.

Eine 62 Jahre alte Frau aus einem Völklinger Stadtteil erwischte es hart: Sie nahm den fremden Nachrichtenschreibern die Story ab und tat, wie ihr geheißen. Das war am Donnerstag, 6. Oktober. Der dreiste Schmu fiel indes erst am Samstag auf, als die Tochter mit ihrer über den Tisch gezogenen Mutter sprach. Kurz darauf meldete sie dies den Ermittlern. Doch da war es schon zu spät; das Geld – 2000 Euro – war futsch.

In dem zweiten Fall aber bissen die Täter auf Granit. Eine 73-Jährige aus Püttlingen fiel am Freitag nicht auf die Masche herein. Statt eine gehörige Stange Geld auf ein obskures Konto zu überweisen, zeigte sie die Sache umgehend an. Damit blieb sie von den Bauernfängern verschont.

Immer wieder legen es Betrüger darauf an, so ihren Opfern abzuknöpfen. Ähnlich gehen sie bei E-Mails, auf Online-Portalen und Anrufen vor. Oftmals wird sogar eine dramatische Notlage eines nahen Angehörigen vorgegaukelt, damit das Opfer umgehend an einen Kurier Bares übergibt. Oder vermeintliche Polizisten spähen persönliche Daten über Anrufe aus. In den zurückliegenden Monaten kam es immer wieder zu solchen Vorfällen im Saarland.

Die Polizei erreichten zahlreiche solcher Anzeigen. Doch die Dunkelziffer dürfte höher liegen, vermuten Ermittler. Oftmals spiele die Scham eine Rolle, auf solche Maschen hereingefallen zu sein und sich deshalb nicht bei den Fahndern zu melden.

Das rät die Polizei den Betroffenen