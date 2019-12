30-Jährigem droht die Abschiebung : Per Haftbefehl gesuchter Pass-Fälscher in Frankreich geschnappt

Per Haftbefehl gesuchter Pass-Fälscher in Frankreich geschnappt

Bei einer Polizeikontrolle in Frankreich ist ein per Haftbefehl gesuchter Mann verhaftet worden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Bexbach Pech für einen Betrüger: Französische Polizei schnappt bei einer Routinekontrolle einen in Deutschland gesuchten Pass-Fälscher. Ihm droht die Abschiebung.

Ein in Deutschland per Haftbefehl gesuchter Mann ist in Frankreich am Montag, 2. Dezember, gegen 17 Uhr festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag, 3. Dezember, mitteilte, hatte die französische Polizei bei einer Routinekontrolle in Grenznähe festgestellt, dass der 30 Jahre alte Mann aus Kamerun keine Aufenthaltserlaubnis für Frankreich besitzt.