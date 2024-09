Pkw geriet in den Gegenverkehr Autofahrer hatte fast zwei Promille – Kollision bei Ottweiler-Lautenbach fordert zwei Verletzte

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr am Samstag, 21. September. Ein 47-Jähriger kam mit seinem Mercedes in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Als Grund gibt die Polizei Neunkirchen die Alkoholisierung des 47-Jährigen an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab demnach nach dem Unfall einen Wert von knapp unter zwei Promille.