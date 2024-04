Gefährliche Körperverletzung 27-Jähriger auf Osterkirmes in Homburg mit Messer angegriffen

Bereits am Samstag hatte ein Mann auf der Osterkirmes ein Messer gezückt. Zuvor hatten er und ein anderer unbekannter Täter Pfefferspray auf dem Fest versprüht und auf mehrere Personen eingetreten. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Mit Hinweisen können Sie sich an die Inspektion Homburg wenden, unter der Tel. (0 68 41) 10 60.