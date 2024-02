Unfall in Ormesheim Autofahrer fährt Fußgängerin an – 86-Jährige stirbt

Am Freitagabend, 16. Februar 2024, hat es in Ormesheim einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem eine Frau starb. Wie die Polizeiinspektion Homburg am Samstag mitteilte, kollidierte ein Autofahrer gegen 19.15 Uhr in der Adenauerstraße mit einer 86-jährigen Fußgängerin, die zu dem Zeitpunkt die Fahrbahn von rechts nach links überquerte.