Öffentlichkeitsfahndung : Wer weiß, wo dieses Mädchen (14) aus Merzig steckt?

Merzig Zum wiederholten Mal ist Johanna abgehauen. Jetzt sucht die Polizei erneut nach dem Mädchen aus Merzig. Was die Ermittler bislang wissen.

Seit einem Streit mit ihrem Vater ist ein Mädchen verschwunden. Die Merzigerin wurde am Freitag, 28. Oktober, zum letzten Mal gesehen. Gegen 17 Uhr verließ sie ihre Familie.

Wie ein Polizeisprecher berichtet, könnte sich Johanna womöglich in Saarbrücken aufhalten. Es gebe Hinweise, dass sie in der Landeshauptstadt untergekommen ist. Sie habe eine saarlandweit gültige Fahrkarte für Bus und Bahn.

Informationen zu dem verschwundenen Mädchen aus Merzig

Zur Person: Sie ist 1,68 Meter und schlank. Sie trägt eine Zahnspange und ein Nasenpiercing. Seit dem Tag ihres Verschwindens hat sie einen roten Kurzhaarschnitt. Sie hatte eine schwarze Jeans und weißes T-Shirt an. Zudem trug sie schwarze Stiefel sowie eine ebenfalls schwarze Weste. Ihre Utensilien verstaute sie in einer schwarzen Tasche, einem sogenannten Ledershopper.

Es ist nicht das erste Mal, dass Johanna abgehauen ist. Sie war zu früheren Zeiten einmal in Düren/Nordrhein-Westfalen und an der Mosel in Bernkastel-Kues entdeckt worden. Die Schülerin gilt nach Polizeiangaben als psychisch labil.