Öffentlichkeitsfahndung Wer weiß, wo Larissa Diedrichsen aus Nohfelden ist?

Bereits seit Donnerstag, 25. Mai, wird die 14-jährige Larissa Diedrichsen aus Nohfelden vermisst. Das teilte die Polizei am Mittwoch, 31. Mai, mit. Demnach wurde die 14-Jährige zuletzt von einer Bekannten nach der Schule in Theley gegen 13 Uhr gesehen. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Deshalb sucht die Polizei in St. Wendel jetzt mit Hilfe der Öffentlichkeit.