Öffentlichkeitsfahndung der Polizei 82-Jähriger aus Saarbrücken wurde gefunden

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt suchte am Mittwochabend einen 82-Jährigen aus Saarbrücken. Am Mittwoch, 10. Januar, gegen 16 Uhr hatte er die SHG-Klinik verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. „Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer Notsituation befindet“, hieß es.