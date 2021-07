Öffentlichkeitsfahndung : 26-jähriger Jean-Michelle A. aus Saarbrücken vermisst

Saarbrücken Der 26-Jährige wird bereits seit dem 16. Juli vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit dem 16.07.2021 wird der 26-jährige Jean Michelle A. aus Saarbrücken vermisst. Zuletzt wurde er gegen 18:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Fichtestraße in Saarbrücken gesehen. Er ist 172 cm groß, schlank, hat blondes Haar und trägt einen Vollbart. Zur Bekleidung des Vermissten ist nichts bekannt.