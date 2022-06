Sachbeschädigung in Oberwürzbach : Unbekannte verbrennen Bücher aus Tauschschrank auf dem Spielplatz – Polizei sucht Zeugen

Oberwürzbach Auf dem Spielplatz in Oberwürzbach haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Reihe von Sachbeschädigungen begangen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zwischen Freitag, 17. Juni, 22 Uhr, und Samstag, 18. Juni, 6 Uhr, mehrere Sachbeschädigungen unterhalb der Stadthalle in Oberwürzbach in St. Ingbert begangen. Das teilte die Polizeiinspektion St. Ingbert mit. Demnach wurden im Bereichn des dortigen Parkplatzes und des Spielplatzes Tafeln, Mülleimer und Hütten mit schwarzen Graffitis beschmiert. „Eine auf dem Spielplatz eingerichtete Tauschbibliothek in Form eines Baumschrankes wurde entleert und die herausgenommen Bücher wurden an der angrenzenden Feuerstelle teilweise verbrannt“, teilte ein Polizeisprecher mit.