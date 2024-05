Todesfall in Saarbrücken Hochwasser: Frau doch nicht von Rettungsfahrzeug erfasst – neue Erkenntnisse zur Todesursache

Das Hochwasser hat einen Stadtteil in Saarbrücken besonders hart getroffen: Viele Menschen in Rußhütte hatten in Windeseile ihre Häuser verlassen müssen. Mit einer gewaltigen Geschwindigkeit und Wucht traf das Hochwasser am Freitag, 17. Mai, den Bezirk. Helfer mehrerer Organisationen taten alles, um die Betroffenen in Sicherheit zu bringen. Bei solch einer Rettungsaktion aber kam es zu einem Unglück. Dies kostete wenig später einem Flutopfer das Leben. Nun gibt es erste Hinweise dazu, warum die Saarbrückerin starb. Gleichzeitig revidiert die Staatsanwaltschaft die erste Schilderung über den Hergang.