Auf der L148 : Zwei Autofahrer müssen nach schwerem Verkehrsunfall in Noswendel ins Krankenhaus

Noswendel Am Donnerstagnachmittag ist es im Waderner Stadtteil Noswendel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autofahrer mussten ins Krankenhaus – teils mit schweren Verletzungen.

In Noswendel ist es am Donnerstagnachmittag, 19. Mai, auf der L148 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Einer der beiden Autofahrer verletzte sich dabei schwer und kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Was ist passiert?