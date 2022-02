Zuvor zahlreiche erfolglose Festnahmeversuche : Nach monatelanger Flucht vor der Polizei stellt sich Betrügerin im Nordsaarland

Wadern Eine Betrügerin hielt die Polizei im Nordsaarland über Monate in Atem. Auf ihrer Flucht vor einer zwölfmonatigen Haftstrafe ging ihr am Donnerstag offensichtlich die Puste aus.

56-Jähriger baut Unfall in St. Wendel – fünf Personen verletzt

Vorfahrt genommen : 56-Jähriger baut Unfall in St. Wendel – fünf Personen verletzt

Am Donnerstagmorgen beendete die Betrügerin schließlich das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Offenbar von der Flucht ermüdet, meldete sich selbst bei der Polizeiinspektion Nordsaarland. Dort wurde sie verhaftet und anschließend in die rheinland-pfälzische Justizvollzugsanstalt in Zweibrücken gebracht.