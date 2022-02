Bereits in der Vergangenheit Beschwerden gegen Tierhalter : „Ein erschreckendes Bild vor Ort“ – Polizei befreit acht Hunde aus schlechter Tierhaltung in Nonnweiler

Foto: dpa/Daniel Karmann

Nonnweiler-Kastel Am Mittwoch hat die Polizei in Nonnweiler-Kastel acht Hunde aus einer Wohnung gerettet. Die Tiere wurden vor Ort so schlecht gehalten, dass gegen die beiden Halter ein Hundehalteverbot erteilt wurde.

Nach Auskunft der Polizeiinspektion im Nordsaarland bot sich den Beamten in der Wohnung in Nonnweiler-Kastel „ein erschreckendes Bild“. Auf Anfrage des Veterinäramtes des Saarlandes kontrollierten die Polizisten die Hundehaltung einer 37-Jährigen und eines 45-Jährigen. In der gesamten Wohnung seien Hundeexkremente und Unrat verteilt gewesen. Acht Hunde wurden daraufhin mitgenommen. Die beiden Halter zeigten sich laut Polizei kooperativ. In der Vergangenheit habe es vermehrt Beschwerden von Anwohnern wegen der Hundehaltung der beiden gegeben.