Haftbefehl gegen Mann wegen Diebstahls : Munitions- und Drogenfund bei Festnahme in Nonnweiler

Munitions- und Drogenfund bei Festnahme in Nonnweiler

Nonnweiler Am Montagnachmittag hat die Polizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann in Nonnweiler festgenommen. Bei ihm wurden scharfe Munition und Drogen gefunden.

Gegen den gesuchten Mann lag laut der Polizeiinspektion Nordsaarland ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Er konnte am Montag (29. August) um 17.15 Uhr in dem Hausflur eines Mehrparteienhauses in Nonnweiler widerstandslos festgenommen werden. Bei ihm wurden zudem scharfe Munition (Kaliber 9 mm und Kaliber 5,56), ein Schlagring und Marihuana aus Eigenanbau gefunden und von der Polizei beschlagnahmt.