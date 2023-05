Polzei sucht Zeugen Automatenknacker brechen in Sparkasse in Nonnweiler ein – und fliehen ohne Beute

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag, 25. Mai, versucht einen Sparkassen-Geldautomaten im Saarland zu knacken. Wie die Polizei berichtet, sind mehrere Täter in eine Filiale des Geldinstituts in Nonnweiler-Primstal eingebrochen. Demnach sollen sie gegen 2.46 Uhr in der Hauptstraße in die Sparkassen-Niederlassung eingedrungen sein.