Vorfall in der Gemeinde Nonnweiler : Spuckattacken gegen Einsatzkräfte: 17-Jähriger rastet zu Hause völlig aus und landet auf der Intensivstation

Foto: dpa/Daniel Karmann

Nonnweiler In der Nacht zum Samstag hat ein 17-Jähriger im Nonnweiler Ortsteil Schwarzenbach in der Wohnung seiner Eltern randaliert. Als Polizei und Rettungswagen eintrafen gerieten deren Einsatzkräfte ins Visier des gewaltbereiten Jugendlichen. Nach der versuchten Einweisung in eine Jugendpsychiatrie landete er schließlich auf der Intensivstation eines Krankenhauses.

Um den 17-jährigen Randalierer in Schwarzenbach zu bändigen, benötigte die Polizei im Nordsaarland nach eigenen Angaben die Stärke von drei Funkstreifenwagenbesatzungen. In der Wohnung der Eltern schlug er zunächst in Richtung der Polizisten, versuchte diese zu treten, zu beißen und zu bespucken. Im Rettungswagen soll er einen 53-jährigen Rettungssanitäter bespuckt und einen Polizeibeamten mit dem Tode bedroht haben.

Der Jugendliche wurde von vier Polizisten in die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kleinblittersdorf gebracht. Hier randalierte er weiter, sodass ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland unterstützen musste.

Plötzlich verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Jugendlichen so drastisch, dass ein Notarzt verständigt wurde. Der 17-Jährige musste auf die Intensivstation eines Saarbrücker Krankenhauses gebracht werden, wo er bis auf Weiteres polizeilich bewacht werde.