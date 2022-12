Fahndung in Nohfelden : Fußgänger stirbt nach Unfall – Ermittler suchen Autofahrer – was bisher bekannt ist

Update Nohfelden Bei einem Unfall bei Nohfelden ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Erste Hinweise von Zeugen zum geflüchteten Autofahrer liegen vor. Die Polizei setzt eine Ermittlungsgruppe ein.

Dramatischer Unfall in der Nacht auf den zweiten Weihnachtstag: Dabei ist ein Mann getötet worden, der zwischen Sötern und Schwarzenbach (Landkreis St. Wendel ) unterwegs war. Die Polizei in Wadern sucht jetzt nach dem Autofahrer, der dafür verantwortlich gemacht wird.

Um ihn zu ergreifen, arbeitet ab sofort eine eigens dazu eingerichtete Ermittlergruppe. Das meldet Melanie Mohrbach, Pressesprecherin beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken. Demnach arbeiteten zurzeit acht Mitarbeiter des Dezernats Tötungsdelikte an dem Fall. Die Gruppe heiße 330 – nach der Landstraße benannt, auf der es zu dem Unglück kam.

Unfall im Nord-Saarland: Fußgänger (25) vom Auto erfasst und getötet

Der Leichnam sei nun bei der Obduktion. Ärzte an der Rechtsmedizin an der Uni-Klinik in Homburg sollen herausfinden, was die Todesursache war. Deren Bericht liege indes noch nicht vor, wie Mohrbach am Dienstag, 27. Dezember, meldet.