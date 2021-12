Polizei fahndet : Nötigung bei Losheim: Unbekannter bringt Autofahrerin mehrfach in große Gefahr und baut Unfall

Nötigung bei Losheim: Unbekannter bringt Autofahrerin mehrfach in große Gefahr und baut Unfall

Losheim Immer wieder hat ein Autofahrer bedrohliche Fahrmanöver hingelegt. Dabei hatte er es offensichtlich explizit auf eine Frau abgesehen. Nach einem Unfall machte er sich auf und davon. Was die Polizei bisher weiß.

Erst eine Autofahrerin mehrfach genötigt, dann nach einem Unfall auf und davon: Das soll sich am Mittwochabend, 8. Dezember zwischen Losheimer Stausee und dem Losheimer Ortsteil Bergen zugetragen haben. Nach dem bedrohlichen Vorfall meldete sich die Frau bei der Polizei in Wadern, die von dem Verkehrsrowdy mehrfach in große Gefahr gebracht worden sein soll.