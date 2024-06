Niederwürzbacher Weiher Mit Armbrustbolzen angeschossene Gans ist gerettet – Tierschützer im Clinch über Rettungsaktion

Die Polizei hat bereits ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Lothar Lorig will die Bemühungen der Beamten unterstützen, indem er sich mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit wendet. Lorig zufolge habe eine Zeugin den Täter gesehen, als er mit Armbrust und Köcher auf der Dammstraße in Niederwürzbach am Freitag, 24. Mai, um 15.30 Uhr unterwegs war. Außerdem seien bereits vor zwei Jahren in Güdingen an der Schleuse Gänse mit Armbrustbolzen im Hals gefunden worden. Möglicherweise würden die Fälle zusammenhängen, mutmaßt Lorig.