Polizeibericht : Ehestreit in Neunkirchen: Mann muss zur Ausnüchterung in Zelle

Ehestreit in Neunkirchen: Mann muss zur Ausnüchterung in Zelle

Neunkirchen Im Ehestreit wirft eine Frau ihren Mann aus der Wohnung heraus. Der wird aggressiv und landet in der Ausnüchterungszelle.

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in der Willi-Graf-Straße in Neunkirchen einen 36-Jährigen in Gewahrsam genommen. Zuvor war es zu einem Streit zwischen ihm und seiner Ehefrau gekommen, wie es im Polizeibericht heißt. Im Rahmen des verbalen Streites schrie der Mann seine Frau an. Sie wollte ihn daraufhin rauswerfen. Aus Wut zertrümmerte er mit der Hand die Glasscheibe einer Tür im Treppenhaus. Da der Mann alkoholisiert und aggressiv war und noch seinen Schwager beschimpfte, musste er von der Polizei bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden