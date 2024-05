Frauen im Alter von 16 bis 45 Jahren Streit zwischen fünf Frauen in Neunkirchen – zwei Personen verletzt

Gegen 1 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Lindenallee in Neunkirchen zu einem Streit zwischen zwei Gruppen aus Frauen. Eine unbeteiligte Person rief bei der Polizei an. Bei den Beteiligten handelt es sich um insgesamt fünf Frauen im Alter von 16 bis 45 Jahren, die derzeit alle im Landkreis Neunkirchen wohnhaft sind. Im Verlauf des Streits kam es zu „wechselseitigen Körperverletzungsdelikten“ zwischen den Gruppen. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.