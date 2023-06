Einsatz wegen lautstarkem Streit Brüder greifen Polizisten an – sechs Einsatzkräfte in Wellesweiler verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Neunkirchen-Wellesweiler sind am Mittwoch, 7. Juni, sechs Polizisten verletzt worden. Die Einsatzkräfte waren zuvor wegen eines lautstarken Streits in die Rosenstraße gerufen worden. Dort drangen Geschrei und Lärm aus einem der Hochhäuser, alarmierten Anwohner und lösten so mehrere Notrufe aus.