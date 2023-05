Virales Video Männer tragen totes Tier auf Spieß durch Neunkirchen – Polizei nennt neue Details

Ein wackliges Facebook-Video aus Neunkirchen erhitzt derzeit die Gemüter im ganzen Saarland. Es zeigt vier Männer, die ein totes Tier durch die Straßen der Kreisstadt tragen. „Was tragen die über die Straße? Ist das ein Hund?“, schreibt eine Nutzerin über den Post vom 6. Mai. Das Video, am Samstagnachmittag veröffentlicht, wird in den nächsten Tagen immer häufiger geklickt. Den Post vom 6. Mai haben mittlerweile 24 000 Menschen gesehen. Über 240 Mal wurde er geteilt und erreichte so Tausende weitere Nutzer.