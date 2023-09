In der Nähe des Rathauses Großeinsatz in der Neunkirchen-City – Spezialeinsatzkommando riegelt Straßen und Plätze ab

Zahlreiche Beamte des Spezialeinsatzkommandos haben in Neunkirchen Straßen und Plätze abgeriegelt. Der Einsatz hatte am Donnerstagnachmittag, 28. September, begonnen, wie ein Sprecher der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung berichtet.